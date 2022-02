Europa se prepara para una afluencia masiva de refugiados ucranianos

A donde no irán los ucranianos es a su vecina Bielorrusia. El país, bajo la bota de Alexander Lukashenko , con la oposición encarcelada o en el exilio, es un peón de Rusia en este conflicto hasta el punto de haber permitido que en su frontera sur se reúnan más de 30.000 soldados rusos que podrían ser parte de una hipotética invasión. 250.000 bielorrusos han huido a Ucrania huyendo de Lukashenko desde que la represión se endureció tras las presidenciales de agosto de 2020.

La Unión Europea no exige visado a los ciudadanos ucranianos, que pueden entrar al bloque simplemente enseñando sus pasaportes y por un período no superior a tres meses. Más allá deberán pedir asilo. Si la llegada es de cientos de miles o de millones, y por lo tanto difícilmente gestionable caso por caso, las autoridades de esos gobiernos deberán otorgarles alguna forma de protección colectiva. Y esperar la solidaridad de los demás países europeos para repartirlos por el continente. Justo lo que esos gobiernos no aceptan cuando los refugiados llegan por el sur de Europa.