Bruselas siembra las semillas de la Unión Sanitaria Europea

La Unión Europea no tiene apenas competencias sanitarias. La pandemia dejó ver desde el principio que lo único que podía hacer Bruselas era intentar coordinar a gobiernos que en algunas ocasiones no querían dejarse coordinar. Mientras Italia, durante la primera oleada del virus, buscaba desesperadamente material tan básico como mascarillas y jeringuillas, Alemania y Francia prohibieron su exportación. Los cierres fronterizos de 2020 se hicieron sin consultas y sin coordinación alguna.

La pelea empezará la próxima semana cuando el brazo ejecutivo de la UE presente sus primeros planes para empezar a poner en marcha lo que llama “Unión Sanitaria Europea”. Bruselas quiere dar más medios y más poderes a las dos agencias existentes y crear una nueva, la Autoridad para la Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias (HERA, en sus siglas en inglés), que sería el equivalente a la estadounidense BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority).

Esa nueva agencia debería la responsable (y tener los medios para ello) de movilizar recursos masiva y rápidamente en caso de emergencia sanitaria. Bruselas también quiere poderes para declarar el estado de pandemia sin esperar a que lo haga la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que el Comité de Seguridad Sanitaria (altos cargos de los ministerios de Sanidad ) tenga más poderes en casos de emergencias y no sea sólo un órgano de contacto y consulta.

Los planes de la Comisión Europea podrían chocar con los gobiernos aunque la maquinaria comunitaria trata de que no se salgan de las competencias limitadas que le otorgan los tratados. Bruselas tendría el mismo papel que ahora, de coordinación, no de decisión, pero quiere más medios para hacer mejor su trabajo. La Comisión entiende que puede hacer más de lo que prevén los tratados sin violarlos, tal y como hizo cuando lanzó las compras conjuntas de vacunas, una operación que no se había previsto con anterioridad.