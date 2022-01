El exasesor Dominic Cummings acusa a Johnson de mentir al Parlamento sobre las fiestas

Cummings cayó en desgracia y fue despedido en noviembre de 2020 . Muchos le señalan como el hombre detrás de las filtraciones en una clara venganza contra el que fuera su jefe . Fue el primero en destapar una celebración en el jardín de la residencia oficial del primer ministro en mayo de ese año, cuando las restricciones vigentes en aquel momento no permitían reuniones sociales.

"Me quiero disculpar. Sé que millones de ciudadanos de este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses. Sé la angustia por la que han pasado, sin poder llorar a sus familiares, sin poder vivir su vida como querían o hacer las cosas que les gustan", afirmó Johnson en el Parlamento, que reiteró que "debería haber hecho las cosas de manera diferente". "He aprendido lo suficiente para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien y debo asumir la responsabilidad", reconoció.