Un exministro ruso odiado por Putin dice que no está loco y explica la lógica de su órdago nuclear

Por eso tiene valor las tres claves que ofrece Kozyrev sobre la lectura que hace Vladímir Putin —por quien no siente ninguna simpatía— sobre la guerra en Ucrania. Lo primero que destaca, frente al discurso que se abre paso en Occidente, es que no está loco, no actúa dejándose llevar por el fanatismo, sino que es un actor racional en este conflicto. Cuestión aparte es que su lógica sea homicida o deleznable, pero es demasiado simple atribuir todo lo que está sucediendo a la supuesta locura de un hombre.