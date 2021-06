El expresidente conservador del Parlamento británico se pasa a las filas laboristas huyendo de la "xenofobia"

Bercow explica los motivos de su nueva afiliación en una explosiva entrevista con el periódico dominical 'The Observer' . Bercow asegura que comparte los valores laboristas que ve y al partido que lidera Keir Starmer como única alternativa para echar al primer ministro Boris Johnson.

"Me motiva el apoyo a la igualdad, la justicia social y el internacionalismo. Ese es el sello laborista", ha explicado. "La conclusión a la que he llegado es que hay que reemplazar a este gobierno. La realidad es que el Partido Laborista es el único medio que puede lograr ese fin. No hay ninguna otra opción creíble", ha argumentado.