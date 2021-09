La expropiación de las viviendas en Berlín, pendiente de la próxima alcaldesa

Casi no se lo creen. La alegría que expresan desde la noche electoral del domingo los militantes de la iniciativa Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía es tanta que roza la incredulidad. No sólo han logrado organizar un referéndum para que la ciudad vote sobre la expropiación a las empresas con más de 3.000 viviendas en la capital , es que han ganado dicha consulta.

“Hay mucha alegría y satisfacción. Yo siempre pensé que lo lograríamos, porque si no no habríamos luchado tanto. Pero que pudiéramos tener un resultado tan claro... eso es algo que no habíamos pensado nunca”, reconoce a NIUS Ingrid Hoffmann, una de las responsables de la iniciativa y una de las personalidades que ayudó a lanzar desde cero la iniciativa. “Hemos ganado en diez de los doce distritos berlineses”, abunda esta activista aludiendo al triunfo del “sí” a la expropiación.