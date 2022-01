La falta de componentes impide que se recupere la venta de coches en Europa

El sopapo económico que encajaron los países europeos en 2020 no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Las restricciones sanitarias y los confinamientos pusieron de rodillas a sectores enteros de la economía, como el turismo o el comercio . Los ERTE y similar sostuvieron los ingresos de millones de europeos y en parte gracias a eso en 2021, con la salida de lo peor de la crisis, las economías rebotaron y según las previsiones económicas de la Comisión Europea, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, seguirán creciendo con fuerza en 2022. Con ellas salen de la crisis esos sectores económicos que más sufrieron en 2020. Excepto uno, que parece seguir hundiéndose: el de los coches nuevos.

Los datos publicados este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) indican que la caída siguió en 2021 (un 1,5%) y se matricularon 11,7 millones de coches nuevos. ¿El problema? No se venden más porque de las fábricas, por falta de componentes esenciales como semiconductores, no salen más. Nunca, desde 1986, hace 35 años, se habían vendido tan pocos coches nuevos en Europa. En aquel año, cuando España entró en la Unión Europea, esos mismos países tenían unos 60 millones de habitantes menos. Si se descartan los datos de los países que no forman parte de la Unión Europea (Reino Unido, Noruega, Suiza e Islandia) la caída es aún mayor, del 2,4%.