La familia asesinada al huir de Irpin: Tetiana, sus hijos y el equipaje que confirmó al padre su muerte

La historia de su familia la cuenta demudado Serhiy, el padre, al New York Times . Él estaba en otra ciudad cuidando de su madre enferma y ahora está solo. Cuanta el hombre al periódico que vivían en un departamento de una comunidad a las afueras de Kiev, con sus dos hijos y sus perros, Benz y Cake. Ella era jefa de contabilidad de una empresa de software y él es programador informático. A ella le encantaba esquiar y cuando estalló la guerra acababa de volver de una escapada de esquí. Serhiy se enteró de la muerte de toda su familia por Twitter , cuando vio la foto publicada por otros ucranianos.

El padre estaba preocupado por su familia, y la noche antes de que fueran asesinados le dijo a su mujer: “Le dije: ‘Perdóname porque no pude defenderte’”. Trato de cuidar a una persona, y eso significa que no puedo protegerte”. “Ella contestó: ‘No te preocupes, saldré de esto’”. Ahora, cuando no ha sido así, Serhiy reivindica: “El mundo entero debería saber lo que está pasando aquí”.