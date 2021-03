Fatiga pandémica: las protestas contra las restricciones se multiplican en una Europa castigada por la tercera ola

Conscientes de que las restricciones no se pueden aguantar mucho más tiempo, el Gobierno de Boris Johnson tiene previsto que el 12 de abril vuelvan a la actividad, con precauciones, todos los negocios, pero no será hasta el 21 de junio cuando se levanten todas restricciones.

Las admisiones hospitalarias y las muertes siguen bajando (sobre todo por efecto de las vacunas), pero existe la preocupación de que los casos puedan aumentar rápidamente una vez que se alivien las restricciones. En palabras del profesor Andrew Hayward, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés): "Creo que es posible otra ola. Probable, incluso. Supongo que la diferencia es que otra ola causará sustancialmente menos muertes y hospitalizaciones debido a los altos niveles de vacunación en los tipos de personas que habrían terminado en el hospital o, lamentablemente, morir si no han sido vacunados", ha explicado.

La tasa de incidencia se sitúa ya en los 99,9 casos por cada centenar de habitantes en un plazo semanal; casi cinco puntos más que el viernes. Alemania, hay que recordar, no registraba una incidencia superior a 90 desde principios de febrero y en algunas regiones está ya por encima del centenar de casos por 100.000 habitantes en siete días. En el estado de Turingia, la incidencia semanal ronda los 187 casos por 100.000.

El Gobierno alemán aprobó el 3 de marzo prorrogar hasta el 28 de marzo el confinamiento en el país con el fin de hacer frente al coronavirus, aunque las autoridades han acordado una estrategia de apertura progresiva. Pero eso no contenta a muchos. Las protestas contra esas restricciones se han repetido este sábado y han sido más numerosas que en otras ocasiones. Varios miles de personas se congregaron para una manifestación en Kassel, en el centro del país. Una marcha que no contaba con autorización. La mayoría de ellas no usaba mascarilla, como se requería.