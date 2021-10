El fin de semana que cambió Europa central

El sábado a primera hora no había todavía señales de vuelco político . Los checos votaban en unas elecciones generales que preveían revalidar como primera fuerza y en el papel de gobernante al ANO del supuestamente liberal pero en la práctica populista Andrej Babis –una de las grandes fortunas del país cuyo nombre apareció esta semana en los Pandora Papers-.

Polonia se sacudió el domingo. Después de que el Tribunal Constitucional, a las órdenes del partido ultranacionalista PiS (Ley y Justicia) de Jaroslaw Kaczynski dijera que las leyes y los tribunales nacionales tienen primacía sobre las leyes y tribunales europeos (un choque en toda regla contra los cimientos jurídicos de la Unión Europea que para empezar hará que por ahora no lleguen los nuevos fondos europeos a Varsovia), los polacos salieron en masa a la calle.

Cientos de miles de personas se echaron a las calles y plazas de las grandes ciudades de Polonia a gritar “zostajemy” (nos quedamos), en referencia a las amenazas de “Polexit”, una eventual salida de la Unión Europea forzada por el PiS, que este partido niega. El ex primer ministro y ex presidente del Consejo Europeo Donald Tusk dijo ayer desde Varsovia que “la operación para sacar a Polonia de Europea, planeada por Jaroslaw Kaczynski, va a toda velocidad. Si no hacemos nada será imparable”.