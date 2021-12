Finlandia bloquea la entrada de viajeros extranjeros no vacunados

Si piensa viajar al Polo Norte y no está vacunado, mejor que se vacune, porque en caso contrario no podrá visitar el país nórdico. Los viajeros extranjeros que no estén vacunados contra Covid-19, incluso con una prueba negativa, ya no podrán ingresar a Finlandia a partir del martes 28 de diciembre, según ha anunciado el gobierno para contrarrestar la ola Omicron.

Solo los viajeros extranjeros podrán entrar en Finlandia si tienen una prueba de Covid-19 negativa y además son capaces de acreditar una vacunación completa o el haber pasado la enfermedad, según ha anunciado el gobierno a través del Ministerio del Interior tras una reunión del gobierno.