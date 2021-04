Florentino Pérez se confiesa "triste y decepcionado" por el caos de la Superliga

Señala a un club inglés

Cree que la avalancha de bajas tiene una explicación. "Ha sido una campaña manipulada, que íbamos a terminar con las Ligas. Estoy convencido que si no sale este proyecto saldrá otro parecido . No lo vamos a hacer y que parezca que vamos a matar el fútbol, no hay otra solución, que invente alguien otra cosa", añadió.

Un nuevo fútbol

Si arriba hay dinero, hay dinero para todos

"Modric no está en la misma situación. Con Modric hemos llegado a un acuerdo hace tiempo, con Ramos no, no sé por qué. La situación es la que es. Una vez que cierre esta temporada tengo que ver qué pasa en la siguiente. Tenemos una buena defensa y ha durado mucho, y adelante tenemos niños. Una revolución no hay que hacer. Tenemos mucha gente buena y muy joven. No me imagino que Zidane no esté en el banquillo. Si no viene Mbappé la afición no se va a pegar un tiro, los socios están contentos con mi trabajo", terminó.