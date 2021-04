Los seis clubs ingleses se retiran y condenan la superliga al fracaso

Al Manchester City se le unieron el Tottenham, el Manchester United, el Arsenal, el Liverpool y el Chelsea, aunque este último no lo haya hecho oficial por el momento. El resto de entidades ratificaron que la aventura europea liderada por Florentino Pérez se resquebraja a las primeras de cambio. A las dos de la madrugada terminaba la reunión.

El esloveno celebró que el líder de la Premier inglesa haya tenido "valor para admitir un error" . "Pero nunca he dudado de que tuvieran la capacidad y el sentido común para tomar esa decisión. El City es un activo real para el fútbol y estoy encantado de trabajar con ellos para un futuro mejor para el fútbol europeo", sentenció.

"Nunca fue nuestra intención causar tanta angustia, sin embargo, cuando llegó la invitación para unirnos a la Superliga -sabiendo que no había garantías- no queríamos quedarnos atrás para asegurarnos proteger al Arsenal y su futuro (...) No necesitábamos que nos lo recordaran, pero la respuesta de los seguidores en los últimos días nos ha dado tiempo para una mayor profunda reflexión", indica el club 'gunner'.