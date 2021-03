El 71% de los franceses en contra de medidas más restrictivas por el coronavirus

¿Tolerarían los franceses un endurecimiento de las restricciones sanitarias? A medida que la situación de la epidemia empeora con casi 5.000 pacientes de Covid-19 en cuidados intensivos la noche del lunes 29 de marzo, las encuestas dicen en Francia lo mismo que en otro países de la Unión Europea: los ciudadanos no puedan más.

Según la encuestadora Odoxa Dentsy los franceses aceptan en su mayoría la fórmula actual de contención en el país , pero que no ha logrado doblegar la cuarta ola. Una abrumadora mayoría, del 70% se opone ferozmente a las medidas de endurecimiento que el Presidente de Francia podría anunciar esta noche en horario de máxima audiencia.

Actualmente están confinados 19 Departamentos en Francia y las autoridades no excluyen un confinamiento prácticamente total, con colegios y negocios no esenciales cerrados en las próximas semanas. El impacto de los primeros días de este confinamiento territorializado está siendo estudiado por el Consejo de Defensa este miércoles. Al final de la reunión se espera que Emmanuel Macron se dirija a la nación. El cierre de los colegios y universidades, así como de los comercios no esenciales y bares y restaurantes o incluso un endurecimiento de las condiciones de aislamiento domiciliario estarán sobre la mesa y se podrían anunciar tan pronto como hoy.