Francia anuncia multas a las empresas que puedan y no quieran implantar teletrabajo

Según la ministra, Élisabeth Borne, "hay una minoría de empresas que se niegan a implantar el teletrabajo cuando es posible, y estas se exponen de multas de 1.000 euro s por cada trabajador que no tengan en sus casas", ha reiterado, con lo que se mantiene la firmeza del gobierno francés de querer sancionar a las empresas que no respeten las obligaciones del teletrabajo cuando sea posible.

Élisabeth Borne también ha recordado este jueves que las inspecciones de la inspección del trabajo (alrededor de 5.000 por mes) estaban destinadas sobre todo a ser educativas y que "la sanción es solo el último recurso". “Vemos que la mayoría de las empresas se están adaptando (...) Tenemos algunas empresas que no lo hacen, que no siguen las recomendaciones de la inspección del trabajo, y que aprovechan la duración del trámite para no cumplir la recomendación. Esta sanción entra en vigor por no respetar las reglas".