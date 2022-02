Francia anuncia la eliminación de las mascarillas en la calle

Desde este miércoles ya no es obligatorio el uso de mascarilla al aire libre en Francia. Además ya no habrá mascarillas los lugares con público sentado, como los estadios, establecimientos culturales, etc, y ya no se impone el teletrabajo, solo se recomienda. Gracias al nuevo pase de vacunación, que sustituyó al antiguo pase sanitario a finales de enero, "podremos levantar la mayoría de las restricciones adoptadas para frenar la epidemia en febrero", aseguró hace unos días el primer ministro francés, Jean Castex y desde hoy entra en vigor.