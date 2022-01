El "pasaporte-covid" divide a Francia y se convierte en "arma electoral"

De hecho los partidos de extrema izquierda y ultraizquierda franceses han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional, para garantizar el respeto de las "libertades fundamentales", y que pospondrá la promulgación de la norma y su aplicación unos días. Se trata del duodécimo texto de salud en dos años. Macron anunció la semana pasada que estaba dispuesto a "enfadar" a los no vacunados porque Francia no puede seguir asumiendo el coste de la no vacunación.