Francia endurece las condiciones de viaje, también para los vacunados contra la covid

Los viajeros que hayan recibido sus dos (o tres) dosis que regresen de un país que esté fuera de la Unión Europea deberán presentar una prueba de covid realizada menos de 48 horas antes , informa Le Figaro. Attal no ha especificado si sería una PCR o un test de antígenos.

Dentro de la Unión Europea, por otro lado, no hay cambios: los viajeros vacunados no necesitan una prueba a su regreso. Los viajeros no vacunados (ya vuelvan de Europa o de un país en otra parte del mundo) tendrán que realizarse -en ambos casos- una prueba durante las 24 horas precedentes (hasta ahora eran 48 o 72 horas).