Enfado en Francia por el regreso a Mali de la exrehén de yihadistas por la que se negoció para su liberación

Preguntada sobre la reacción de las autoridades francesas, la propia Pétronin decía a la agencia de noticias AFP: "¿Por qué es irresponsable? Esta es mi casa". Ante la polémica, ha querido aclarar que está "a salvo" y que no se ha "convertido" al islam. En una declaración difundida por la cadena BFMTV, la exrehén ha afirmado que aunque "todo el mundo ha proclamado que me había convertido (...) no lo he hecho". Sí ha explicado que comenzó a "aprenderlo" hace años.