Lanzan un huevo contra contra el presidente Macron en Lyon: "Si tiene algo que decirme, que venga"

No es la primera vez que Macron es blanco de un lanzamiento de huevos. En 2017, y aún candidato, fue atacado con otro que explotó en su cabeza durante una visita al Salón de la Agricultura en París. "Son gajes del oficio" , dijo entonces ante lo ocurrido.

Días más tarde de ese altercado, durante una visita a una escuela de primaria Poix de Picardie, un niño le preguntó al presidente sobre esa torta. "No es agradable. Y no está bien, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio del colegio", le respondió el mandatario francés.