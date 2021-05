Francia y Reino Unido envían buques militares al canal de la Mancha en plena disputa por la pesca

Las negociaciones sobre la explotación de recursos han sido motivo recurrente de fricciones a l os dos lados del canal y este jueves pesqueros galos han organizado una protesta ante la isla de Jersey, de tal forma que no pudiesen abandonarla otras embarcaciones, según la televisión pública francesa.

El Gobierno de Boris Johnson ha respondido enviando dos buques de la Marina para "evaluar la situación", según un portavoz de Downing Street citada por la BBC . Las autoridades de Jersey también han prometido verse con los pescadores, que habrían sumado casi 80 barcos a su particular bloqueo del puerto de Saint Helier.

Francia denuncia recorte de las zonas para faenar

Bruselas llama a la calma

La portavoz de Pesca del Ejecutivo comunitario, Vivian Loonela, ha especificado que Reino Unido exige unas condiciones "adicionales" a los 41 barcos europeos que han solicitado poder pescar en aguas territoriales de Jersey que no respetan el acuerdo que rige las relaciones comerciales entre ambas partes desde el Brexit.

Además, Bruselas ha recordado que las condiciones para acceder a una licencia para pescar en aguas territoriales de la otra parte "no pueden discriminar" a las embarcaciones según su pabellón y tienen que ser notificadas "por anticipado" para que los buques y las autoridades nacionales tengan "tiempo para reaccionar". El Ejecutivo comunitario considera que las nuevas condiciones, comunicadas a Bruselas el pasado lunes, no cumplen con estos criterios y por tanto "no deberían aplicarse".