Francia sube el salario mínimo

Macron está en pre-campaña electoral. El salario mínimo mensual bruto (smic) francés alcanzará en octubre 1.589 euros después de que el Gobierno de Emmanuel Macron decidiera aprobar una subida de 35 euros para que los sueldos no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación. La situación económica de la Eurozona en la última década, con una inflación escuálida y hasta con caídas de precios en algunos años, hace que esta subida a medio curso sea la primera en 10 años. 2,25 millones de franceses, el 13% de los asalariados, cobran el smic. Francia tiene 69 millones de habitantes, con una tasa de paro que se mantuvo prácticamente estable en el segundo trimestre del año, en el 8 % de la población activa, lo que supuso una ligera caída de 0,1 puntos porcentuales.

El salario medio en Francia es de 2.300, salario mediano (el más corriente) 1.789. ( l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSÉÉ). El Ejecutivo francés decidió la subida este miércoles y lo justificó usando un mecanismo que era corriente hasta hace una década y que permite subir el salario mínimo no sólo el 1 de enero. Ese mecanismo, una especie de revalorización automática, no se utilizaba desde que lo decidió el presidente Nicolas Sarkozy en diciembre de 2011, a seis meses de las presidenciales que perdería contra François Hollande.