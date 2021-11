Frontera UE-Bielorrusia: escenas de “amenaza híbrida” con aires de crisis migratoria

“Estamos ante una operación de Estado en la que se están usando a inmigrantes como una herramienta, porque esta crisis no va de inmigración irregular como lo que se ha visto en el pasado en el mar Mediterráneo ”, añade este experto en política de seguridad y defensa.

Seehofer es de los que estos días pide que los socios europeo apoyen a Polonia para hacer frente a la tensa situación fronteriza provocada por Lukashenko. Sobre la mesa está el eventual apoyo a Polonia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de la Oficina Europea en Materia de Asilo (EASO) y la Agencia de la UE para la Cooperación Policial (Europol). Para disponer de esa ayuda, Polonia debe solicitarla primero, algo que aún no se ha producido.

En Bruselas no son ajenos a esta realidad. No en vano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalaba el lunes al régimen bielorruso por estar “instrumentalizando a inmigrantes”. En su comunicado de ese día, Von der Leyen llamaba a los 27 a la aprobación de otra ronda de sanciones contra el régimen de Lukashenko, y ya van seis.

Precisamente porque la UE se está mostrando con Bielorrusia mucho más activa que mostrando su habitual e inane “profunda preocupación” ante ilegalidades e injusticias internacionales, Lukashenko ha lanzado contra Europa este particular desafío en con aires migratorios.

Pero nada parece indicar que desde la UE se vaya a reconocer a Lukashenko. Después de casi tres décadas en el poder se han sucedido en Bielorrusia las votaciones no reconocidas internacionalmente como democráticas. “ Las últimas elecciones que fueron democráticas fueron las de 1994” , recuerda Rács.

“Fue único, primero, por la escala del fraude, porque es posible que la oposición incluso ganara las elecciones, pero no podemos saber el resultado auténtico de la votación. Segundo, por el nivel de represión posterior a las elecciones, eso también fue único. Fue de una violencia que no se había visto nunca antes en el espacio post-soviético”, abunda el experto del DGAP.