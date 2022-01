Frugales y no frugales, una división de Europa caduca

Los números cuentan historias y permiten entender las posiciones que van tomando los países en cuanto a los primeros asaltos de la negociación para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento , del que algunas malas lenguas en Bruselas dicen que no genera ni estabilidad ni crecimiento. Los números también muestran o dejan al desnudo –que viene a ser sinónimo de mostrar en este caso- que los análisis basados en las posiciones de hace tres años, y no digamos ya en las de hace diez años, empiezan a crear mujo (canarismo para musgo y coloquialmente para moho). La pandemia cambió la Europa económica.

El lunes y martes de esta semana los ministros de Economía y Finanzas empezaron a debatir sobre esa reforma. Tras dos días de conversaciones y a la espera de la propuesta formal que haga una Comisión Europea que también tiene divisiones internas sobre este asunto , se empiezan a ver las líneas sobre las que se coloca cada ministro, líneas que no son aquellas del estallido de la pandemia.

La presidencia semestral francesa lleva en parte la batuta , a medias con el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. Francia, como España o Italia, pretende que se reforme de manera que no entren en el cálculo del procedimiento de infracción por déficit excesivo las inversiones en transición ecológica y digital. El tono lo puso el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, un conservador de toda la vida pasado a las filas supuestamente liberales del presidente Emmanuel Macron.

Le Maire dijo tras la reunión con sus homólogos que las reducciones de déficit y deuda no pueden hacerse en detrimento de las necesidades de inversión. El francés quiso dejar claro desde el lunes que los ministros ya no se dividen en dos grupos, los “frugales”, también conocidos como los tacañones, y los “no frugales”.

No parece el lobo tan fiero como lo pintaban. O, en sus propias palabras: “No soy un halcón que da miedo sino un halcón amistoso que está abierto a argumentos y que quiere que Alemania sea parte de las soluciones y no de los problemas”. Alemania cambió al inicio de la pandemia con el actual jefe de Gobierno, el socialdemócrata Olaf Scholz, como ministro de Finanzas con su jefa Angela Merkel en la misma línea. La cartera de Finanzas pasó al liberal Lindner, de quien se esperaba una defensa clara de los beneficios de la disciplina fiscal más estricta.