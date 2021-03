La gestión de la pandemia hace mella en la imagen de Merkel y su ministro de Sanidad

Hacía tiempo que Alemania h abía dejado de ser un ejemplo internacional frente a la crisis del coronavirus . Sin embargo, hasta ahora, los principales gestores de la pandemia, la canciller Angela Merkel y, sobre todo, su ministro de Sanidad, Jens Spahn, habían mantenido una imagen de gestores en los que confiar plenamente . Pero ya no parece ser tanto as í.

No obstante, el “confinamiento duro” no ha logrado llevar la incidencia del país por debajo de ese nivel. Entre otras cosas, se señala como responsable de esta situación a la llegada de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, que son más infecciosas. La amenaza de las mutaciones, sin embargo, no ha contribuido a acallar a quienes piden ya un plan de apertura de la economía.