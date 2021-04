Gibraltar y el polémico nuevo sistema de asilo británico

Todas estas propuestas no son oficiales. Están inspiradas en el modelo australiano, que ha instalado centros de procesamiento de asilados en islas del Pacífico como Nauro, Manus y Papúa Nueva Guinea. La idea de llevarlos a territorios de ultramar como Gibraltar o la isla de Man no fueron desmentidas (ni confirmadas) por la ministra de Interior , Priti Patel, tras presentar esta semana en el parlamento el nuevo sistema asilo que se implementará en la era post-Brexit.

Picardo lo rechaza

Picardo escribió una carta a la ministra de Interior para decirle que, aunque se trate de rumores, ellos no pueden colaborar en esta parcela por asuntos legales: por las limitaciones geográficas y por las negociaciones que está llevando a cabo con la Unión Europea (UE) que les debe permitir la libre circulación de personas con España y con el resto de países europeos. De hecho, el traslado a la Roca de estos centros sería un nuevo foco de tensión con la UE desde que se consumó el Brexit hace apenas tres meses tras el conflicto con las vacunas prioritarias de AstraZeneca y la decisión unilateral de prorrogar el período de gracia , una decisión ha terminado en los tribunales.

La externalización de los procesos de asilo

Según el nuevo régimen presentado por Priti Patel, los solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido a través de rutas ilegales como cruzar en barca el Canal de la Mancha “no tendrán los mismos derechos que aquellos que vengan por rutas legales y les costará más quedarse”. Se les dará un estatus de protección temporal revisado cada 30 meses y no tendrán acceso a ayudas sociales ni tendrán derecho a traer su familia. Sí que podrán trabajar. Esta reforma será sometida a votación el próximo 6 de mayo y ha generado muchas dudas por parte de expertos en derecho internacional que dicen que no es compatible con la Convención de Ginebra.