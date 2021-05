Giorgia Meloni, aliada de Vox, la última apuesta de la derecha italiana para suceder a Draghi

Giorgia Meloni tuvo una infancia traumática. Fue una niña no deseada, su madre tenía decidido abortar, pero a última hora se arrepintió. Madre, hija y su hermana Arianna tuvieron que salir adelante solas. Su padre había huido a Canarias junto a otra mujer antes de que Giorgia naciera. Cuando el hombre murió, ella no sintió nada. “Ni dolor, ni alegría; no lo odiaba ni tampoco lo amaba”, recuerda ahora. La historia viene recogida en una autobiografía que ha salido publicada esta semana. La líder ultraderechista se presenta a los italianos como un ejemplo de superación y garantía de unos valores tradicionales férreos con los que pretende tomar el poder por desgaste.

Draghi, contención temporal

Por el momento, Draghi está actuando como muro de contención. Pero su Gobierno no es una apuesta política a largo plazo, sino un paréntesis, una solución de emergencia para un momento decisivo. El ex presidente del BCE aceptó el encargo de manejar el país antes de que comenzara el reparto de los fondos de recuperación europeos, de los que Italia será la principal beneficiaria con un plan que supera los 200.000 millones de euros . Poderes económicos, mediáticos, política e instituciones han firmado un pacto con la premisa de que ésta es la última oportunidad para el país tras dos décadas de derrumbamiento económico y social . Draghi hará lo que pueda y después tocará repartir su suerte.

Se presentarán dos bloques: uno de centroizquierda, formado por el PD y el nuevo M5E del ex primer ministro Giuseppe Conte; y una coalición de derechas. Resulta difícil hacer pronósticos cuando no se conoce siquiera la fecha de las elecciones, aunque a priori se prevé una competición igualada. No obstante, la derecha encabeza los sondeos desde hace años, mientras que la alianza entre el PD y el M5E no termina de acoplarse, debido a las disputas internas del Cinco Estrellas, sus mil almas -algunas muy lejos del centroizquierda- y una desconfianza histórica entre los cuadros de ambos partidos.