El Gobierno británico amenaza a la UE con suspender el protocolo de Irlanda del Norte surgido del Brexit

"Insto a la UE a que se tome esto en serio. Estarían cometiendo un error importante si pensaran que no estamos preparados para utilizar las salvaguardias del artículo 16 si esa es nuestra única opción para hacer frente a la situación que tenemos ante nosotros. Si queremos evitar el artículo 16, debe haber una verdadera negociación entre nosotros y la UE, ha insistido Lord Frost, informa The Guardian . Sin embargo, tras una visita de dos días a Irlanda del Norte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, reiteró a Londres que el protocolo no puede ser renegociado porque conduciría a una mayor inestabilidad e incertidumbre .

"No me andaré con rodeos. El protocolo no es el problema. Al contrario, es la única solución que tenemos. No aplicarlo no hará que los problemas desaparezcan, más bien nos quitará las herramientas para resolverlos", afirmó Sefcovic, quien también es el principal negociador comunitario para el Brexit.