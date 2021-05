El gobierno del canciller austriaco Sebastian Kurz, en peligro por una investigación anticorrupción

Thomas Schmidt, ¿El amigo por el que mintió Kurz?

“La imagen de Kurz se ha llevado un golpe”

“Kurz no está ahora mismo en una situación de estabilidad. Su imagen se ha llevado un golpe por esa acusación de que no ha dicho la verdad sobre Thomas Schmidt ” dice a NIUS Heinz Gärtner, politólogo y profesor de la Universidad de Viena. “Da la impresión que Kurz no está del todo limpio. La idea de Kurz como alguien que goza de buena imagen ya no está de actualidad”, añade.

Como no podía ser de otra forma, Kurz niega todas las acusaciones que se lanzan contra él estos días. “No pienso en una condena. Esto no me lo puedo imaginar. Sé lo que he hecho y lo que no, y definitivamente no he dicho nada que no sea cierto”, ha aseverado el canciller en unas declaraciones a la cadena de radio-televisión pública ORF.