Grecia e Italia se ponen de "perfil" en el conflicto de Ucrania

El Gobierno italiano, tras días de prudente espera, se mueve a Kiev, a donde ha viajado hoy martes el ministro de Exteriores Luigi di Maio, y posteriormente, este jueves, estará en Moscú visitando a su homólogo y no el presidente Putin, que no realiza encuentros con ministros de exteriores. Desde la Farnesina italiana la posición que han defendido es la del concepto de carrera de relevos. Han explicado que hasta que no haya un canal y una modalidad fuerte de negociado, “nosotros los países de la UE alternaremos viajes a Kiev y Moscú intentado tener abierta, aún a patadas, la puerta de las negociaciones”.