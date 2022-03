La guerra consolida a Macron de cara a las presidenciales

No se hace mudanza en tiempos de alteraciones geopolíticas , no se cambia al comandante en jefe, sobre todo cuando frente a Macron aparecen candidatos que durante años fueron admiradores confesos de las políticas de Vladimir Putin, que fueron financiados por bancos controlados por el Estado ruso o que directamente estuvieron a sueldo de grandes empresas públicas rusas o conectadas con el Kremlin. Que además, cuando podrían llegar millones de refugiados a Europa, piden ya que se queden en Polonia. Macron tiene un camino de rosas hacia la reelección como muestran los primeros sondeos realizados después del ataque ruso a Ucrania, en los que el presidente sube hasta el 28% en intención de voto, un salto de dos puntos en un fin de semana. Le Pen baja al 16% y Zemmour al 14%.

1. Macron se benefició en 2017 de mucho voto no partidista. Ese voto, que se estaba moviendo desde el estallido de la pandemia por la crisis económica que generaron las medias restrictivas para frenar los contagios, no es un voto radical. Macron fue elegido hace cinco años porque supo hacerse con buena parte del voto más cercano al centro (hablar de “liberal” en Francia es casi un oxímoron). Arrastró voto de centro derecha que escapaba de los casos de corrupción del candidato Fillon y voto que abandonaba un partido socialista a la deriva. Ese voto centrista no tiene ahora más candidato que el presidente.