La guerra rusa en Ucrania dispara el precio de las materias primas

El petróleo no superaba los 100 dólares por barril desde principios de 2014, justo el año en que Rusia se anexionó por la fuerza la provincia ucraniana de Crimea y empezó a apoyar con fondos, armas y hombres a los separatistas armados del sureste ucraniano que a principios de esta semana, con el apoyo del Kremlin, se autoproclamaron repúblicas independientes. El petróleo y el gas no suben más por ahora porque entre las sanciones europeas y estadounidenses anunciadas contra el sector energético ruso no aparece ninguna a corto plazo.