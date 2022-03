La guerra de Ucrania dispara la demanda de búnkeres nucleares en el Reino Unido

La amenaza nuclear de Putin ha provocado que se dispare en el Reino Unido la demanda de búnkeres nucleares. Son varias las empresas que lo han certificado. Una de ellas es ‘Subterranean Spaces’ , constructora de subterráneos, especializada en búnkers, que ha visto como se duplicaban las peticiones . “Desde la entrada de Rusia sobre Ucrania que el teléfono no ha dejado de sonar y las consultas son constantes”, explica a NIUS Charles Hardman, el fundador y director de la compañía. Ha recibido veinticinco llamadas, de todas de partes de Inglaterra y también de fuera , de Francia y otros países.

El coste de la construcción de un búnker nuclear empieza a partir de 250.000 libras (300.000 euros) y fácilmente puede alcanzar los 900.000 libras (un millón de euros), dependiendo el número de personas que lo vayan a habitar. Dice que se trata de gente que quiere vivir bajo tierra en un entorno confortable durante un largo periodo de tiempo. “No puedes hacerlo con un presupuesto de 50.000 libras. Simplemente no se puede hacer”, dice.

“Esta mañana me ha llamado una mujer que estaba desesperada y lloraba porque solo tenía 100.000 (libras) para construir un búnker —cuenta—. La he intentado calmar, pero estaba muy nerviosa. Me encantaría ayudarla, pero perdería dinero (…) Hay mucha gente allá a fuera que está muy preocupada”.