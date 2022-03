La guerra de Ucrania llega a los tribunales internacionales con la duda de si Putin se sentará en el banquillo

"Lo que está claro es que no se puede engullir un Estado. No puede desaparecer un Estado entero porque otro lo diga. Eso no se puede permitir", indica Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en declaraciones a Europa Press, resumiendo así la esencia de esta nueva guerra en el corazón de Europa.