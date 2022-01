Harald Hauswald, el fotógrafo al que fotografiaba la Stasi

La historia de Harald Hauswald es la de un observador observado, la de un fotógrafo fotografiado . Reconocido a estas alturas como uno de los grandes fotógrafos alemanes contemporáneos, el trabajo de Hauswald ha trascendido por el particular retrato que hizo con sus imágenes de la vida en la extinta República Democrática de Alemania (RDA).

Su prestigio es ahora tal que en estos días los visitantes del centro de exposiciones berlinés C/O Berlin , un museo dedicado mayormente a la fotografía, pueden disfrutar del reestreno de la última gran retrospectiva dedicada a su obra. La muestra se titula Voll das Leben!, algo así como “¡Lleno de vida!”. En ella, se dan a ver algo más de 250 fotografías extraídas de un vasto archivo con miles de negativos que ha sido analizado durante tres años por los comisarios de la muestra.

Sin embargo, en la exposición, lo primero que se encuentra el visitante, no son fotos de Hauswald, sino de imágenes de él. Son fotografías hechas por espías de la Stasi, siglas del temido y represor Ministerio para la Seguridad del Estado .

A pocos metros de una mítica fotografía de Hauswald, en la que un grupo de personas cargadas con banderas de la RDA huyen de la lluvia en peno aguacero en la fiesta del 1º de Mayo de 1987 que el fotógrafo titulo provocativamente “Desertores” , Voll das Leben! reproduce la ficha que la Stasi tenía del artista. En ella hay detalles que podrían despertar hilaridad sino fuera porque traducen la siniestra y extrema vigilancia a la que la RDA sometió a su población , especialmente aquellos que no tenían una buena imagen del régimen.

La primera gran sala de la retrospectiva de Hauswald está compuesta de folios expuestos y escritos por esos espías de la Stasi. En ellos hay fotos robadas al fotógrafo mientras, por ejemplo, llevaba a su hija a la guardería. Los folios dan cuenta de que a Hauswald no lo podían seguir más de cerca. Su vida aparece, día a día, descrita prácticamente al minuto. Anotaban cuándo iba a la panadería, cuánto tiempo pasaba comprando pan, y hasta cuándo dejaba lo que estaba haciendo para tomar café o fumar.

Protagonistas en las fotografías de Hauswald son, por ejemplo, punkis de la RDA, esos que a diferencia del “No future” (“Sin futuro”) que reivindicaban los integrantes de esa tribu urbana en la Europa capitalista, en la Alemania comunista se quejaban del “Too much Future” (“Demasiado futuro”) que supuestamente les ofrecía su régimen.

Contradicciones, gente joven descreída, manifestantes pidiendo democracia o espacios y gentes de aspecto sombrío abundan en las imágenes de la RDA tardía capturada en los negativos de Hauswald. No resulta raro que sus visión del régimen no gustara en la Stasi, especialmente después de la publicación en la capitalista Alemania occidental del gran éxito que fue su libro Ost-Berlin (Ed. Piper, 1987) o “Berlín este”.

El libro no gustó en la Stasi. De eso dan cuenta al menos los documentos que ha hecho públicos el propio Hauswald, en los que espías de la Stasi se dedicaron en sus informes a hacer un comentario a cada fotografía que aparece en ese volumen. “El objetivo de este libro no es presentar a la capital de la RDA no como lo que es, sino según las ideas de los círculos hostiles a su constitución”, se lee en los documentos de la Stasi sobre el libro de Hauswald.