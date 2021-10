La “hecatombe” de los cerdos en las granjas británicas

Las granjas de cerdos británicas se han visto obligadas a sacrificar hasta 600 animales porque no hay transportistas para llevarlos a los mataderos ni trabajadores para desollarlos en los mataderos y procesar la carne. Son datos de la Asociación Nacional de Cerdos británica (NPA), que ha advertido que, como no mejore la situación, se podrían tener que sacrificar hasta 120.000 cerdos si en un plazo de una semana no se ha resuelto el problema de la falta de mano de obra.