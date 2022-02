Homófobos, belicosos e imperiales: así son los dirigentes más duros que rodean a Putin

El presidente ruso Vladimir Putin puede sonar desafiante a oídos occidentales , pero comparado con el círculo de poder que lo rodea en materia de seguridad y defensa es un “hombre de centro”, según lo define en The New York Times un asesor de quien fuera su jefe de gabinete y alcalde de Moscú.

Reaccionarios hasta la médula, ven a Rusia como una víctima de la perfidia occidental que quiere acabar con sus “valores tradicionales”. Al oeste sólo impera la decadencia y la homosexualidad, sostienen sin rubor. No es raro escuchar en algunos medios de comunicación rusos cómo ‘Yevropa’ –Europa en ruso- se convierte en ‘Gayropa’.

Como los otros halcones, Patrushev no sólo se ocupa de la historia y la seguridad de Rusia, también preside la Federación Rusa de Voleibol y su hijo es ministro de Agricultura.

Estos ‘halcones’ no le temen a las sanciones y acumulan más poder cuanta más tensión con el exterior viva Rusia, según los analistas citados por The New York Times. ¿Les hace Putin caso o aún presta atención a su alma más pragmática?