El hundimiento del Partido Popular Europeo

Sí conservan ministros porque se mantienen en varias coaliciones sin ocupar la jefatura de Gobierno , como en Bélgica (sólo los francófonos, no los conservadores flamencos) o en los Países Bajos (su líder, actual ministro de Finanzas, aparece en los Pandora Papers). En total, sólo nueve de los 27 gobiernos de la Unión Europea tienen un jefe o jefa de Gobierno ‘popular ’, que serán ocho cuando Merkel. Alguno de esos ocho, como el esloveno Janes Jansa, está en realidad mucho más cerca de partidos como VOX o La Liga italiana que del Partido Popular Europeo.

Si creemos a los sondeos, en la mayoría de los países de Europa occidental no parecen levantar cabeza. No lo hacen en Irlanda, donde la gran competencia a los liberales aparece por el lado del Sinn Fein. Tampoco en Francia, donde ningún candidato que propongan parece en condiciones de pasar a la segunda vuelta en las próximas presidenciales de abril, aplastado entre el liberal Macron y la extremaderecha. No lo hacen en Italia, donde la derecha está dominada por La Liga y Hermanos de Italia, dos formaciones que se mueven entre la derecha nacionalista y el neofascismo.