Billy Elliot, Bridget Jones y Harry Potter, un peligro para los menores húngaros

La ley que debatía desde hace semanas el Parlamento húngaro trataba de lucha contra la pedofilia. Pero en el último minuto, el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán introdujo esa enmienda . Con su aprobación Hungría se pone a la cabeza de Europa en la discriminación de todo el colectivo LGBTI. La norma no es la primera en ese sentido. En diciembre pasado ya se reformó la Constitución para establecer la prohibición de la adopción por parte de parejas homosexuales. Las leyes húngaras no admiten el matrimonio homosexual pero la pertenencia del país a la Unión Europea le obliga a aceptar parejas que se hayan casado en otros países europeos.

RTL Klub, una de las mayores cadenas de televisión privadas de Hungría, denunció que no podrá por ejemplo emitir películas de Harry Potter antes de las 22:00 (dando a entender que si son películas para un público infantil y juvenil poco sentido tiene emitirlas después de esa hora) y cargó contra la nueva ley. En un comunicado aseguró que “la diversidad y la tolerancia son valores europeos importantes” y que la norma “viola gravemente la libertad de expresión y las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Fundamentales relativas a la no discriminación”. RTL Klub es la última cadena privada no seguidista de las políticas de Orbán.