Hungría replica a Von der Leyen tachando de "vergüenza" sus declaraciones

Para Von der Leyen, la ley es una "vergüenza", por lo que ha prometido este miércoles que usará "todo el poder de la Comisión" para proteger los derechos fundamentales. "Discrimina claramente a la gente en base a su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea. No vamos a ceder en estos principios", ha declarado.

Ley de protección de la infancia

Budapest considera que la ley de "protección" de la infancia queda englobada dentro de la Carta de Derechos Fundamentales" del bloque, entendiendo que "protege los derechos de los niños, garantiza los derechos de los padres y no afecta a los derechos de orientación sexual de los mayores de 18 años". "No contiene elementos discriminatorios", ha apostillado el Ejecutivo de Orban.