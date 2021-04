Sahra Wagenknecht, "ególatra y traidora" firma el libro superventas que agita a la izquierda en Alemania

Se la podría definir como “verso libre de la izquierda de la izquierda alemana” . Sahra Wagenknecht, figura política destacada y diputada del partido izquierdista Die Linke , no es que no haya adaptado el nuevo discurso que vienen abrazando los progresistas a este y al otro lado del Océano Atlántico. Es que ella se atreve a impugnar a esa izquierda que se ha convertido en un “estilo de vida” que ella llama “izquierda iliberal” .

La izquierda de hoy “está dominada por un tipo que yo llamo 'el estilo de vida de izquierdas' porque políticamente ya no está centrada en los problemas de política económica y social, sino en cuestiones de estilo de vida, de hábitos de consumo y de posiciones morales ”, abunda la diputada díscola de Die Linke.

Privilegiar las minorías contra la igualdad de las mayorías

“Cuando hablamos de izquierda liberal, no estamos hablando de la lucha para que reine la igualdad de las mayorías, sino de privilegiar las minorías, no hablamos de la lucha por la igualdad, sino de la santificación de la desigualdad”, denuncia una Wagenknecht, Sobre las políticas identitarias a las que lleva esa actitud, en Die Selbstgerechten se lee: “las políticas identitarias consisten en concentrar la atención sobre las minorías cada vez más pequeñas y cada vez más raras ”.

Con la inmigración, en realidad, esta nueva izquierda tiene poco que ver. Porque los inmigrantes no viven, en último término, en los barrios donde residen los acaudalados progresistas. En este sentido, a Wagenknecht no sorprende que, casi siempre, quienes adoptan este estilo de vida de izquierdas estén siempre “reunidos entre ellos”, ya sea en manifestaciones “por el clima, del colectivo LGBTQ+ o contra el racismo”.

“ Siempre son los mismos los que se juntan: estudiantes y académicos de grandes ciudades, a los que, desde un punto de vista material no les falta de nada o que disponen, gracias a su familia, de seguridad”, se lee en Die Selbstgerechten. Para ella, buen ejemplo de este militantismo izquierdista y pudiente son las marchas de Fridays for Future.

“Los partidos de derechas son los nuevos partidos de los trabajadores”

Sin embargo, respecto a la izquierda que en términos generales ella critica en su libro, Wagenknecht parece haberse dado cuenta de que no es a base de priorizar las minorías y poner el foco en los símbolos y la lengua que se construye una sociedad cohesionada. E lla ve más prometedor, también en términos políticos, hablar de economía social, salarios, jubilaciones, impuestos o subvenciones de desempleo.

El abandono de la izquierda de estos temas, a su entender, explica en buena medida fenómenos como que las clases menos pudientes no voten ahora a la izquierda. “Los partidos de derechas son los nuevos partidos de los trabajadores”, constata amargamente Wagenknecht. No se le podrá reprochar a ella el que no haya pedido a su familia política dar un giro en el timón. Otra cosa bien distinta es, sin embargo, que Die Linke, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) o Los Verdes, vayan a cambiar su dirección.