La imposible misión de retratar el amor en el mundo

El resultado de esta aventura fotográfico-amorosa de Rostuhar puede verse este invierno en Berlín, en el centro de exposiciones dedicado a la fotografía Freiraum für Fotografie o F3. Este centro dedica su espacio desde el pasado mes de diciembre y hasta finales de febrero al trabajo de Rostuhar sobre el amor , que lleva por título Love Around the World o “El amor alrededor del mundo” .

No en ochenta días, sino en 365, Davor y Andela dieron la vuelta al mundo para retratar qué formas adopta el amor en el mundo. Visitaron desiertos, el Amazonas, la India, países islámicos, zonas rurales y urbanas del mundo occidental; fueron de un rincón a otro del planeta. El resultado de ese viaje fotográfico es una sorprendente y colorida muestra llena de exotismo que, al mismo tiempo, acerca a los visitantes a esa raza humana que, aunque también es capaz de odiar, ama. Y ama de muy diferentes formas.

Amar nunca fue fácil, pero Davor Rostuhar, que a sus casi cuarenta años ha estado fotografiando hechos sociales y culturales por todo el mundo para prestigiosas publicaciones como National Geographic o Geo, quería mostrar con este proyecto “toda la complejidad del amor en el Siglo XXI”. Love Around the World también es un libro y un documental donde los retratados hablan del tema del amor, pero no sólo eso, sino también de asuntos como las relaciones, el matrimonio, el adulterio, el divorcio o la familia.