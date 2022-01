El informe sobre las fiestas en Downing Street señala "fallos de liderazgo y juicio" del Gobierno de Boris Johnson

La investigación no se ha publicado de forma completa por estar pendiente esa otra pesquisa de la Policía Metropolitana de Londres que ha pedido expresamente que no se hagan públicas algunas de las investigaciones que está desarrollando sobre una docena de fiestas que tuvieron lugar a lo largo de 20 meses.

Gray ha explicado las limitaciones que ha tenido al hacer públicas sus conclusiones, debido a la investigación policial en curso. "Como resultado de las investigaciones de la Policía Metropolitana, y para no perjudicar el proceso de investigación policial, me han dicho que sólo sería adecuado hacer una referencia mínima a las reuniones en las fechas que están investigando. Desafortunadamente, esto necesariamente significa que estoy extremadamente limitada en lo que puedo decir sobre esos eventos y no es posible en este momento proporcionar un informe significativo que establezca y analice la amplia información fáctica que he podido recopilar", según palabras citadas por el diario The Guardian.