Reino Unido ordena a Irlanda del Norte aplicar la reforma del aborto y prestar el servicio sanitario

El Gobierno británico ya había advertido con anterioridad de que estaba "listo para actuar" si Stormont no avanzaba de cara a las vacaciones de verano, según informaciones de la cadena RTE. Aunque Lewis ha mandado ahora un mensaje claro al Ejecutivo norirlandés, no está previsto que sea Londres el que imponga un calendario formal al respecto.

En este sentido, S wann ha defendido que no puede implementar las medidas sin contar con la aprobación del Ejecutivo, formado por una coalición de cinco partidos , y ha recalcado que es su "responsabilidad" abordar materias "controvertidas" con el resto de ministros.

Asimismo, para lograr que el asunto sea introducido en la agenda para un posterior debate, los principales partido, el DUP --contrario al aborto-- y el Sinn Féin, tienen que estar de acuerdo. "La situación actual no me deja más opción que ordenarlo", ha aseverado Lewis, que ha insistido en que tiene la "obligación moral de garantizar que las mujeres de Irlanda del Norte tienen sus derechos garantizados y pueden acceder al sistema sanitario según las regulaciones actuales".