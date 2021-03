Los colegios israelíes podrán vetar al profesorado que se niegue a vacunarse

Un tribunal israelí ha rechazado un recurso presentado por una educadora contra la decisión de un municipio israelí de vetar la contratación de personal no vacunado en colegios.

La decisión, que sienta jurisprudencia, considera que el derecho de la educadora a no vacunarse "se supedita al derecho y el deber de cuidar del bienestar de sus estudiantes" por considerarlo menos lesivo de los derechos constitucionales, según recoge el diario 'The Times of Israel'.