Italia: un 2021 entre Draghi, el virus y la batalla por la sucesión de Matarella

Disney decidió también ubicar en el país transalpino su última película, Luca. La historia hacía viajar a los espectadores hasta el encantador enclave de Cinque Terre, icónico con sus casas de colores en una colina frente al mar. También el director que más alegrías le ha dado al país ha estrenado su nueva película. Con ’Fue la mano De Dios’ Sorrentino ha cosechado de nuevo el calor de la crítica y de los espectadores nacionales e internacionales. No podemos olvidarnos de aquellos que ya no están, en mayo nos dejaba Franco Battiato, con sus canciones infinitas en la memoria, y en julio Raffaella Carrà, que fue la diva de la libertad antes que nadie . ¡Ah! Laura Pausini, una de las cantantes italianas más internacionales de siempre, ganó un Globo de Oro por la BSO original de la película de Netflix ‘La vida por delante’ que protagonizaba Sophia Loren.

Las leyes no fueron suficientes para muchos colectivos, no llegaron a proteger a las 116 mujeres asesinadas por violencia machista en el país. Tampoco para aquellos que pedían desde hace tanto tiempo una ley de la eutanasia, que ahora es posible por supuesto jurídico pero no tiene ley, y del cannabis. A pesar de que ambas iniciativas han recogido millones de firmas no se han superado aún las fases parlamentarias pertinentes en una burocracia especialmente lenta en Italia. Así como no ha llegado la Ley contra la homofobia que no consiguió los votos para ser aprobada el pasado mes de octubre.