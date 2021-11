Italia aprueba su Ley de Paridad Laboral

U na de las cosas más importantes sobre la ley de paridad aprobada el pasado martes en Italia es que, en contra de lo que suele ser necesario para aprobar una ley en este país, de media 286 días, ésta ha pasado el proceso entre el Congreso y el Senado en menos de dos meses. Una de sus promotoras, la voz cantante de hecho, es Chiara Gribaudo, una diputada de cuarenta años del partido democrático con una de esas carreras en donde la política, la militancia y la vida casi no se diferencian. Ella redactó el borrador de ley y lo depositó, aprobado luego con la unanimidad de todos los partidos. Pudo hacerlo, pero no quiso que llevase su nombre, confiesa que el reto era tan grande y tan histórico que tenía que ir separado de personalismos.

Se prevé que l as compañías con más de 50 empleados realicen un informe cada dos años sobre las condiciones de la plantilla que deberán subir al portal del Ministerio de Trabajo y se establece la voluntariedad para las empresas con menos de 50 trabajadores. Ahí es donde entra el segundo punto fundamental: la política de incentivos . “En un país que tiene una cultura fuertemente patriarcal, que afecta a todos los estrados del tejido industrial y laboral, no serviría la mano dura directa sobre la propia empresa. Con el “certificado de paridad género” para las empresas con pocos trabajadores, que podrán cubrir de forma voluntaria, podrán acceder y ser premiadas con beneficios fiscales contributivos”, explica Gribaudo.

Los datos de la Unión Europea ponían en alerta la situación de las mujeres en el ámbito laboral en Italia que veían pagadas un 20% menos que los hombres. Gribaudo, que ha trabajado durante estos años en la recogida de datos, que reconoce opaca, apunta a que hay situaciones en las que ese porcentaje llega al 40%. La pandemia, además, ha dejado al descubierto una desprotección lacerante de “le donne” (las mujeres), que han estado expuestas hasta un 70% más a perder su puesto de trabajo. “Era urgente y estoy muy contenta. Estoy segura de que en el fondo la sensibilidad con la que he y hemos trabajado dos años y medio han construido las condiciones, fundamentales para hacer política, con las que no podían decirme que no los demás partidos”, añade la diputada.