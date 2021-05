Choque en el Gobierno italiano: el PS quiere una renta para los jóvenes y Draghi dice que no se suben los impuestos

Negativa de Draghi

La propuesta, sin embargo, ha sido frenada de inmediato por Mario Draghi. La pasada semana dijo en rueda de prensa, mientras anunciaba más ayudas para familias y empresas, que “ no es momento de tomar dinero de los ciudadanos, sino de dárselo ”. Desde su llegada al Gobierno, hace tres meses, ha aplicado una política keynesiana con la que pretende reactivar la economía. Si bien, en su discurso de investidura defendió una reforma integral del fisco, que tendría como objetivos reducir la presión fiscal, rebajar los tramos del IRPF y mantener la progresividad . Puso como ejemplo el caso de Dinamarca, que en 2008 nombró una comisión de expertos para realizar una reforma completa del fisco, negociando con agentes sociales. Por tanto, no están sobre la mesa soluciones parciales, como la que plantea el PD.

Batalla política en el Gobierno de unidad

Los partidos de la derecha presentes en el Gobierno se oponen también a la subida del impuesto de sucesiones. Tanto Forza Italia -el partido de Silvio Berlusconi- como la Liga se presentaron a las pasadas elecciones proponiendo una tasa fiscal fija del 15% para todas las familias con ingresos no superiores a 50.000 euros. “El genio de Letta propone el impuesto de sucesiones, pero Italia no es París [antes Letta vivía allí], donde estaba acostumbrado a beber champán. Los impuestos se los debe quedar él”, dijo el líder de la Liga, Matteo Salvini. La convivencia entre todos los partidos que integran el Ejecutivo no está siendo fácil y cada uno trata de marcar territorio para no verse eclipsados por el mando supremo de Draghi.