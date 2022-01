Italia elige a su nuevo presidente, con Draghi como candidato favorito

No hay candidatos oficiales. La complicada elección podría pasar por apostar por candidatos de consenso, en particular por un segundo mandato del actual jefe de Estado, Sergio Mattarella, o por un cambio de puestos por parte del primer ministro, Mario Draghi.

Sin embargo, s us nombres siguen sonando de forma reiterada en los debates políticos , también en público. No en vano, ambos dirigentes serían capaces de aglutinar apoyos de distintos bloques políticos, algo imprescindible ya que ni el centro-derecha ni el centro-izquierda suman suficientes votos por sí solos.

"He decidido dar un paso más en el camino de la responsabilidad nacional y he pedido a quienes lo han propuesto que dejen de apoyar mi nombre para la Presidencia de la República" pese a que "había números suficientes para la elección", algo que "me honra y me conmueve", ha explicado el ex primer ministro en un comunicado.