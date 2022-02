Italia empieza a multar a los mayores de 50 años que rechazan vacunarse contra la covid

Tal como anunciaron el pasado 5 de enero, las autoridades italianas comenzarán a multar a aquellos ciudadanos mayores de 50 años que no estén vacunados del coronavirus a no ser que cuenten con una exención médica o acaben de superar la enfermedad.

Aquellos que no presenten este documento se exponen a una sanción económica de entre 600 y 1.500 euros y se considerará su ausencia laboral como no justificada, por lo que además se les suspenderá de sueldo, aunque no estarán sujetos a otro tipo de consecuencias disciplinarias.